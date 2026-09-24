Террорға ҡаршы уҡыуҙар ойошторола

Уҡыуҙар шарттары буйынса, диверсион-террористик төркөм Башҡортостан Республикаһы Хәрби комиссариаты бинаһына (Карл Маркс урамы, 14-се йорт) һөжүм итәсәк.
Көс ведомстволары бүлексәләре "диверсанттарҙы" бикләү һәм зарарһыҙландырыу буйынса эштәр башҡарасаҡ. Маҡсат — ҡала үҙәгендәге объекттың террористарҙан яҡланғанлығын тәьмин итеү.
Уҡыуҙар барышында авиация файҙаланыласаҡ, имитация һәм башҡа махсус саралар ҡулланыласаҡ, хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре йәлеп ителәсәк.
Республика халҡынан тыныслыҡ һаҡларға һәм бары тик рәсми мәғлүмәт сығанаҡтарына ғына ышанырға һорайбыҙ.
Сығанаҡ: Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы.