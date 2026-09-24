Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
24 Сентября , 06:00

Террорға ҡаршы уҡыуҙар ойошторола

24 сентябрҙә Башҡортостанда махсус күнекмәләр үтәсәк.

Террорға ҡаршы уҡыуҙар ойошторолаТеррорға ҡаршы уҡыуҙар ойошторола
Террорға ҡаршы уҡыуҙар ойошторола

Уҡыуҙар шарттары буйынса, диверсион-террористик төркөм Башҡортостан Республикаһы Хәрби комиссариаты бинаһына (Карл Маркс урамы, 14-се йорт) һөжүм итәсәк.

Көс ведомстволары бүлексәләре "диверсанттарҙы" бикләү һәм зарарһыҙландырыу буйынса эштәр башҡарасаҡ. Маҡсат — ҡала үҙәгендәге объекттың террористарҙан яҡланғанлығын тәьмин итеү.

Уҡыуҙар барышында авиация файҙаланыласаҡ, имитация һәм башҡа махсус саралар ҡулланыласаҡ, хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре йәлеп ителәсәк.

Республика халҡынан тыныслыҡ һаҡларға һәм бары тик рәсми мәғлүмәт сығанаҡтарына ғына ышанырға һорайбыҙ.

Сығанаҡ: Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы. 

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика