Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығы Өфөлә йәшәгән 1972 йылғы иргә РФ Енәйәт кодексының “Дәүләткә хыянат” тигән 275-се статьяһы менән ҡаралған енәйәтте ҡылыу өсөн шарттар тыуҙырған ғәмәлдәр буйынса рәсми киҫәтеү яһаны.
Асыҡланыуынса, 2024 йылда 54 йәшлек ир сит ил социаль селтәрендә Рәсәйгә ҡаршы ғәмәлдәргә ҡушылырға саҡырыуҙар сағылған видеояҙмаға тап булған һәм һылтанма буйынса Украина Ҡораллы көстәре подразделениеларының береһенең рәсми сайтына ингән. Һуңыраҡ ул дошман яғында хәрби ғәмәлдәрҙә ҡатнашыу өсөн Украинаға китергә ниәт белдергән, интернет селтәрендә бының өсөн тейешле анкета ла тултырған.
Енәйәт ҡылыуға юл ҡуймау маҡсатында тәртип һаҡсылары был әҙәмде киҫәтеп, артабан да енәйәти ғәмәлдәрен тормошҡа ашырырға маташҡан осраҡта, енәйәт яуаплылығына тарттырасаҡтары тураһында иҫкәртте.