Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
14 Октября , 15:05

Дәүләткә ҡаршы енәйәт ҡылмаҡсы булған

54 йәшлек иргә киҫәтеү яһалды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Дәүләткә ҡаршы енәйәт ҡылмаҡсы булғанДәүләткә ҡаршы енәйәт ҡылмаҡсы булған
Дәүләткә ҡаршы енәйәт ҡылмаҡсы булған

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығы Өфөлә йәшәгән 1972 йылғы иргә РФ Енәйәт кодексының “Дәүләткә хыянат” тигән 275-се статьяһы менән ҡаралған енәйәтте ҡылыу өсөн шарттар тыуҙырған ғәмәлдәр буйынса рәсми киҫәтеү яһаны.

Асыҡланыуынса, 2024 йылда 54 йәшлек ир сит ил социаль селтәрендә Рәсәйгә ҡаршы ғәмәлдәргә ҡушылырға саҡырыуҙар сағылған видеояҙмаға тап булған һәм һылтанма буйынса Украина Ҡораллы көстәре подразделениеларының береһенең рәсми сайтына ингән. Һуңыраҡ ул дошман яғында хәрби ғәмәлдәрҙә ҡатнашыу өсөн Украинаға китергә ниәт белдергән, интернет селтәрендә бының өсөн тейешле анкета ла тултырған.

Енәйәт ҡылыуға юл ҡуймау маҡсатында тәртип һаҡсылары был әҙәмде киҫәтеп, артабан да енәйәти ғәмәлдәрен тормошҡа ашырырға маташҡан осраҡта, енәйәт яуаплылығына тарттырасаҡтары тураһында иҫкәртте.

Автор:Гөлсәсәк Хәйруллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика