Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Новости
26 Августа , 12:00

‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн

Башҡортостанда тағы алты махсус хәрби операция ветераны өйҙә шөғөлләнеү өсөн тәғәйенләнгән спорт инвентарҙары алды

‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн
‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн

"Ватан һаҡсылары" фондының Башҡортостан Республикаһы буйынса филиалына ошондай ҡоролмалар ҡуйҙырыуға барлығы йөҙҙән артыҡ ғариза ҡабул ителгән. Бындай тренажерҙар яугирҙәргә физик формаларын тергеҙергә, әүҙем тормош рәүешен алып барырға ярҙам итә. ‎Ветерандарҙың йорттарында гантелдәр менән швед диуары һәм ҡул-аяҡтарға механотерапия өсөн тренажерҙар ҡуйыла. ‎ ‎

Фондтың бурысы - егеттәрҙе тулы тормошҡа ҡайтарырға, спорт аша физик ҡына түгел, рухи яҡтан да тергеҙелергә ярҙам итеү. ‎Ғариза биреү өсөн үҙеңдең социаль координаторыңа йәки "Ватан һаҡсылары" фондының Өфөләге филиалдарына (Совет урамы, 13\15, Минһажев урамы, 107) мөрәжәғәт итергә кәрәк.

 

‎Фотолар: "Ватан һаҡсылары" фонды сайты.

‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн
‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн
‎Әүҙем тормош алып барыу өсөн
Автор:Эльнара Шаймарҙанова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика