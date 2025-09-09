Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
8 Сентября 2025, 19:40

Кешеләрҙе иң күп үлтергән дарыу... аспирин!

Билдәле Рәсәй докторы телевизион тапшырыуҙа шулай тип белдерҙе. Ни сәбәпле?

Рәсәйҙең табип-кардиологы, үҙенең телетапшырыуын алып барыусы Александр Мясников Рәсәй-1 телеканалындағы сығышында аспириндың хәүефе тураһында һөйләне.   

Уның әйтеүенсә, беҙҙең илдә ацетилсалицил кислотаһы - иң ҡурҡыныс дарыу. Башҡа илдәрҙә уны етди йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре осрағында, ҡан тамырҙары ныҡ тарайған хәлдәрҙә генә тәғәйенләйҙәр, сөнки препарат үлемесле хәлгә килтерергә мөмкин. Ҡанды шыйығайта алыу сәбәпле, аспирин көслө ҡан китеүенә һәм мейегә ҡан һауыуға булышлыҡ итеүе бар, ти табип. Тимәк, инсульт, инфаркт хәүефе лә арта.   Һәр хәлдә, дарыуҙар ҡабул иткәндә һаҡ булырға, табиптың теүәл күрһәтмәһенә генә таянырға кәрәклеге билдәле.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика