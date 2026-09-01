Башҡортостан
+16 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
1 Сентября , 10:00

Социаль стипендия кемгә тейеш?

Әгәр ғаиләгә дәүләт социаль ярҙамы тәғәйенләнгән икән, стипендия алыу еңел хәл ителә

Социаль стипендия кемгә тейеш?Социаль стипендия кемгә тейеш?
Социаль стипендия кемгә тейеш?

Яңы уҡыу йылы алдынан аҙ килемле ғаиләләрҙә йәшәгән студенттар өсөн социаль стипендия ҡаралыуы, уны алыу өсөн нимә эшләргә кәрәклеге хаҡында иҫегеҙгә төшөрмәксебеҙ. 

Әгәр студент йәки уның ғаиләһе дәүләттән социаль ярҙам ала икән, тимәк, уға дәүләт социаль стипендияһы тәғәйенләнергә тейеш.

Был хоҡуҡтан файҙаланыу өсөн ошо факттар ярҙам итәсәк: ғаиләгә социаль контракт нигеҙендә адреслы социаль ярҙам күрһәтелеүе; матди ярҙам; айлыҡ социаль пособие түләнеүе.

Әгәр ғаиләгә дәүләт социаль ярҙамы тәғәйенләнгән икән, стипендия алыу еңел хәл ителә. Халыҡты социаль яҡлау органдарынан үҙегеҙҙең йәки ғаиләгеҙҙең дәүләт социаль ярҙамы алыу тураһында белешмә алығыҙ. Социаль стипендия тәғәйенләүгә ғариза яҙып, белешмә менән бергә уҡыу йортоноң деканатына тапшырығыҙ.

 Әгәр ғаиләгә социаль ярҙам тәғәйенләнмәгән булһа, тәүҙә ошо мәсьәләне хәл итегеҙ.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоэтюды.

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика