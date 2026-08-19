Акцияла ҡатнаш һәм ярҙам ит

“Өфө хосписы” хәйриә фонды дәүләт органдары һәм Башҡортостандағы ведомство ойошмаларын “Благобегуны Уфимского хосписа” акцияһында ҡатнашырға саҡыра.
Был сарала ҡатнашҡан, йүгергән кеше хоспистағыларға ярҙам маҡсатында аҡсаны шәхсән йыйыу иҫәбен аса һәм һылтанма менән дуҫтарына, коллегаларына һәм яҡындарына бүлешә. Акцияла ҡатнашыу өсөн йүгереү мотлаҡ түгел: аҡсаны йыйыу һәм мәғлүәмәтте таратыу мөһим. event.ufahospice.ru һылтанмаһы буйынса теркәлергә, шәхсән йыйым булдырырға һәм уны таратырға кәрәк.
Йыйылған аҡса ауыр сирле, дауалап булмаған өлкәндәргә һәм балаларға йүнәлтеләсәк. Һорауҙар булһа, Руфина Боҫҡоноваға мөрәжәғәт итергә мөмкин: +7 927 237-98-52. Сайт: event.ufahospice.ru.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!