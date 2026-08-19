Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
19 Августа , 09:30

Акцияла ҡатнаш һәм ярҙам ит

13 сентябрҙә халыҡ-ара марафонда ҡатнашып, хосписҡа ярҙам итергә мөмкин

Акцияла ҡатнаш һәм ярҙам итАкцияла ҡатнаш һәм ярҙам ит
Акцияла ҡатнаш һәм ярҙам ит

“Өфө хосписы” хәйриә фонды дәүләт органдары һәм Башҡортостандағы ведомство ойошмаларын “Благобегуны Уфимского хосписа” акцияһында ҡатнашырға саҡыра.

Был сарала ҡатнашҡан, йүгергән кеше хоспистағыларға ярҙам маҡсатында аҡсаны шәхсән йыйыу иҫәбен аса һәм һылтанма менән дуҫтарына, коллегаларына һәм яҡындарына бүлешә. Акцияла ҡатнашыу өсөн йүгереү мотлаҡ түгел: аҡсаны йыйыу һәм мәғлүәмәтте таратыу мөһим. event.ufahospice.ru һылтанмаһы буйынса теркәлергә, шәхсән йыйым булдырырға һәм уны таратырға кәрәк.

Йыйылған аҡса ауыр сирле, дауалап булмаған өлкәндәргә һәм балаларға йүнәлтеләсәк. Һорауҙар булһа, Руфина Боҫҡоноваға мөрәжәғәт итергә мөмкин: +7 927 237-98-52. Сайт: event.ufahospice.ru.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика