Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
8 Сентября , 15:25

Көрәш һарайына килегеҙ

Башҡортостан исеменән Рәсәйҙең атҡаҙанған тренерҙары Рәмил Сираев менән Борис Понятов етәкселегендәге биш спортсы алыша. Тулыраҡ - сайтта:

Көрәш һарайына килегеҙКөрәш һарайына килегеҙ
Көрәш һарайына килегеҙ

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының спорт көрәше буйынса ярыштары башланды.

Башҡортостандың Спорт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, барлыҡ ауырлыҡ үлсәмдәре буйынса алыштар башланды. Ошо уҡ көндөң кисендә ярымфинал алыштары үткәрелә. Башҡортостан исеменән Рәсәйҙеъ атҡаҙанған тренерҙары Рәмил Сираев менән Борис Понятов етәкселегендәге биш спортсы алыша.

11-ҙән 17 сәғәткә тиклем 60, 67, 77, 87 һәм 130 килограмлыҡ ауырлыҡ үлсәмдәрендә ярыштар үткәрелә. 18 – 20 сәғәттә алдан үткәрелгән ярымфинал ярыштары планлаштырылған. Ярыштар Көрәш һарайында ойошторола. Адресы: Өфө ҡалаһы, Муса Гәрәев урамы, 5. Сараға бушлай инергә мөмкин.

Айһылыу Низамова фотоһы.

Сығанаҡ: https://resbash.ru/news/sport/2026-09-07/v-bashkirii-startuet-spartakiada-narodov-rossii-po-sportivnoy-borbe-4805232

0+

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

 

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика