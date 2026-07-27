Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
27 Июля , 11:10

2 августа паркка килегеҙ

Сара айҡанлы бай программа төҙөлгән.

2 августа паркка килегеҙ2 августа паркка килегеҙ
2 августа паркка килегеҙ

2026 йылда Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө байрамы Өфөлә 2 августа Еңеү паркында һәм "Тулҡын" паркында ойоштороласаҡ. Башта һәйкәлдәргә сәскәләр һаласаҡтар.

Сара айҡанлы бай программа төҙөлгән. Иртә менән парктарҙа Һауа-десант ғәскәрҙәре ветерандарын күрәсәкбеҙ. Әйткәндәй, улар "Геройҙар уҙышы" тигән экстремал йүгереүҙә ҡатнашасаҡ. Күргәҙмә ҡуйыласаҡ, уның янында олоһо ла, кесеһе лә күп булыр тип көтөлә. Ә тап төш мәлендә "Десант нисек һуғыша?" тип аталған күрһәтмә сығыш көтөлә.  Бынан тыш, "Первушино" пилоттар төркөмөнөң сығышы көтөлә, парашюттан һикерәсәктәр. Шулай уҡ йыр-моң һәм бейеү ҙә ҡаралған.

 

Фото: ch.pinterest.com

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика