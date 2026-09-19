Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 13:30

Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?

Бөрөләр сараның икенсе көнөн физик күнекмә менән башлаған

Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?

Бөрө районында урынлашҡан 1437-се һайлау участкаһы ағзалары сараның икенсе көнөн физик күнекмә менән башлаған. Еңел күнекмәләр эшләп, оҙон яуаплы көн алдынан тәнде бер аҙ яҙып алғас, улар йүгереп эш урындарына йүнәлгән.

Шаяртыуға ҡоролған был әүҙемлек уйламағанда “спортты иң яратҡан һайлау участкаһы” исемен килтергән. Шаян команданы республиканың Үҙәк һайлау комиссияһы ошондай титул менән телгә алған))

Һеҙҙең яҡтарҙа ла һайлау үҙенсәлекле үтәме, дуҫтар? Комментарийҙарҙа яҙығыҙ)

#ГолосМедиаСообществ2026#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 

 

Фото – видеонан скриншот: vk.ru/birskadm

Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика