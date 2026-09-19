Спортты иң яратҡан һайлау участкаһы ҡайҙа?

Бөрө районында урынлашҡан 1437-се һайлау участкаһы ағзалары сараның икенсе көнөн физик күнекмә менән башлаған. Еңел күнекмәләр эшләп, оҙон яуаплы көн алдынан тәнде бер аҙ яҙып алғас, улар йүгереп эш урындарына йүнәлгән.
Шаяртыуға ҡоролған был әүҙемлек уйламағанда “спортты иң яратҡан һайлау участкаһы” исемен килтергән. Шаян команданы республиканың Үҙәк һайлау комиссияһы ошондай титул менән телгә алған))
Һеҙҙең яҡтарҙа ла һайлау үҙенсәлекле үтәме, дуҫтар? Комментарийҙарҙа яҙығыҙ)
#ГолосМедиаСообществ2026#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
Фото – видеонан скриншот: vk.ru/birskadm