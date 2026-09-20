Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 08:45

Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай

Тыуған көнөндә илгә бәхет юрап тауыш бирҙе

Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормайЙөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай
Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай

Бөгөн Мәләүез районы Юлдаш ауылында йәшәүсе Мөғәллимә Сәфиуллина күркәм юбилейын билдәләй. Уға  90 йәш тулған. Иртәнсәктән матур итеп кейенгән инәй һайлау комиссия ағзаларын өйөнә саҡырҙы,  тауышын биргән саҡта  теләктәрен ихлас күңелдән еткерҙе. Иң мөһиме доньялар тыныс булып, бөтәһе лә бәхетле оҙон ғүмер кисерһендәр тигән теләктәр теләне. 

 

“91 йәшлек Рауил Баязитов хаҡлы ялға сыҡҡансы мәктәптә уҡытыусы булып балаларға белем бирҙе. Ул да өйөнә саҡырҙы, беҙгә уңыштар теләп ҡалды”, - ти һайлау комиссия ағзаһы Гөлсирә Ишһарина.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай
Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай
Йөҙөнсө йәште ҡыуам тип тормай
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика