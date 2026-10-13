Эшмәкәрлектәре тулыланып тора

Бөгөн Хөкүмәт кәңәшмәһендә Рәсәй армияһына, авиацияһына һәм флотына булышлыҡ итеү буйынса ирекле йәмғиәтенең (ДОСААф) төбәк бүлексәһе рәйесе Игорь Нурмөхәмәтов ойошманың белгестәр әҙерләү, йәштәрҙе хәрби-патриотик тәрбиәләү һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеү буйынса эше хаҡында һөйләне.
– Йыл һайын беҙҙең төбәк бүлексәһе биш хәрби-иҫәп һөнәре буйынса меңдән ашыу кешене әҙерләне, – тип хәбәр итте Игорь Нурмөхәмәтов. – 2026 йылдан Рәсәй оборона Министрлығы булышлығында беҙҙең ойошма әҙерлек программаһын киңәйтте һәм МХО бурыстары менән бәйле дүрт яңы хәрби-иҫәп белгеслеген индерҙе, әҙерлек күләмен йылына 1 200 кешегә тиклем арттырҙы.
ДОСААФ йәштәрҙе хәрби-патриотик тәрбиәләүгә айырыуса иғтибар бүлә. 2026 йылда ойошма 2 500-ҙән ашыу сара үткәрә. Был эштә уға “Юнармия”, Беренселәр хәрәкәте һәм “Авангард” уҡыу-методик үҙәге ярҙам итә.
Был эштең мөһим өлөшө – эҙәрмәнлек хәрәкәте. Йыл һайын берләшмә ағзалары Волгоградҡа, Ленинград өлкәһенә, Карелияға һәм Ржевҡа бара. Рәсәй ДОСААФ-ының Хәтер вахтаһы йомғаҡтары буйынса илдең Оборона министрлығының ведомство отличие билдәләре менән Башҡортостандан биш эҙәрмән бүләкләнгән.
Йәмғиәт хеҙмәткәрҙәре шулай уҡ даими рәүештә гуманитар ылауҙар менән МХО зонаһына сыға, ирекмәндәр штабтары ойоштора, хәрбиҙәргә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итә.
“Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фонды филиалы менән берлектә ДОСААФ-тың төбәк бүлексәһе инвалидлығы булған МХО ветерандары өсөн ҡул менән идара итеүсе автомобилдәрҙә йөрөүҙе өйрәтеүҙе ойоштора. “В” категорияһы буйынса әҙерлекте 27 кеше үткән дә инде.
Башҡортостан Башлығы ойошма вәкилдәренә эше өсөн рәхмәт әйтте һәм уны артабан үҫтереүҙә уңыштар теләне.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.