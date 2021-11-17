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Антитеррор

Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан: 8 (347) 280-80-15

ФСБ России: 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22

Телефон дежурного УФСБ по РБ: 8 (3472) 72-99-44

Телефон доверия УФСБ по РБ: 8 (3472) 73-73-72

МВД России: 8 (800) 222-74-47, 8 (495) 667-74-47

Дежурная часть МВД по РБ: 8 (347) 272-08-05, 8 (347)279-39-02

Телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92

 

МЧС России: 8 (495) 449-99-99

МЧС по РБ: (347) 233-99-99

 

Телефоны оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций

Единая диспетчерская служба: 112

Пожарная служба: 01; 101 (с мобильного)

Полиция: 02; 102 (с мобильного)

Скорая медицинская помощь: 03; 103 (с мобильного)

Аварийная газовая служба: 04; 104 (с мобильного)

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.
Тел. редакции: 8(347)272-05-43, e-mail: bashkortostan.gazeta@mail.ru
Телефон
8(347)272-05-43
Электрон почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru.
Адресы
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
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8(347)272-62-61
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