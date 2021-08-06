Башҡортостан
+17 °С
Ясно
Безнең реквизитлар
Башҡортостан гәзите
»
Безнең реквизитлар
Безнең реквизитлар
ЯҢЫ НОМЕР
"Выпуск №95" - 11 декабря
РУБРИКАЛАР
ЛОНГРИД
Фольклориада
Бөйөк Еңеүгә 75
Антитеррор
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
Башҡортостанға - 100 йыл
БР норматив-хоҡуҡи акттары
Геройҙар дәүере
Иҡтисад
Инцидент
Йәмғиәт
Ҡырағай мөхит
Милли проекттар
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
Социаль мәсьәлә
Спорт һәм туризм
Халыҡ иҫәбен алыу
Хәүефһеҙлек
Шәхестәр
Экология
МАХСУС БИТТӘР
Аҡмулла
Баҡса
Башҡорт донъяһы
Белем һәм тәрбиә
Ветеран
Иман
Мөхәббәт баҡсаһы
Сәләмәт булайыҡ
Телгенәм - бергенәм
Эй ултыра балыҡсы...
Эшҡыуар
ЯЛ СӘҒӘТЕНДӘ
Ҡотлауҙар
Архивы публикаций
Рассылка материалов сайта - получайте новости и статьи на почту
Выберите рассылку
Рассылка Дайджестов Башкортостан
Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Подписаться
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.
Тел. редакции: 8(347)272-05-43, e-mail: bashkortostan.gazeta@mail.ru
Телефон
8(347)272-05-43
Электрон почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru.
Адресы
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Реклама хеҙмәте
8(347)272-62-61
Редакция
8(347)272-05-43
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)272-05-43
Хеҙмәттәшлек
8(347) 273--83-92
Кадрҙар бүлеге
8(347)272-05-43