Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
21 Июля , 10:00

Гәрәевтар ғаиләһе ысын илһөйәрлек күрһәтә

Артур Гәрәевтың юлынан уның ике һеңлеһе лә махсус операция биләмәһенә юлланған. Уларҙың береһе - Лилиана 2023 йылдан - медицина хеҙмәткәре, ә Илнара 2024 йылдан алып алғы һыҙыҡта элемтәсе булып хеҙмәт итә.

Гәрәевтар ғаиләһе ысын илһөйәрлек күрһәтәГәрәевтар ғаиләһе ысын илһөйәрлек күрһәтә
Гәрәевтар ғаиләһе ысын илһөйәрлек күрһәтә

Никифар ауылында тыуып үҫкән Артур Гәрәев мобилизацияға тиклем вахта ысулы менән дизель- машинист булып эшләгән, хеҙмәткә һәм яуаплылыҡҡа өйрәнгән кеше булған. Әлшәй районы хакимиәте башлығы Наил Әбелғужин билдәләүенсә, Артур һәр ваҡыт эшсән булған, уның өсөн һүҙ эше менән айырылғыһыҙ.

2022 йылда, өлөшләтә мобилизация иғлан ителгәс, Артур повестка  алып, бер ҙә  икеләнмәйенсә яу биләмәһенә юлланған. Уның иңендә - ил алдындағы бурыс ҡына түгел, ә ғаилә алдындағы яуаплылыҡ та булған. Артур биш балалы ғаиләлә тыуып үҫкән, шуға күрә “ышаныслы тыл” төшөнсәһе уның өсөн буш һүҙҙәр түгел. Бөгөн ул - өс бала: ике ул һәм ҡыҙҙың атаһы. Хәләл ефете Диана менән балаларҙы матур  тәрбиәләй, ә Артур үҙе, район башлығы әйтеүенсә, - ысын хужа, хәстәрлекле ир һәм яратҡан атай.
Артур Гәрәевтың юлынан уның ике һеңлеһе лә махсус операция биләмәһенә юлланған. Уларҙың береһе - Лилиана 2023 йылдан - медицина хеҙмәткәре, ә Илнара 2024 йылдан алып алғы һыҙыҡта элемтәсе булып хеҙмәт итә.

“Был хеҙмәт кенә түгел, ә тотош намыҫ династияһы, - тип һыҙыҡ өҫтөнә ала Наил Әбелғужин. - Халыҡ берҙәмлеге хаҡында һөйләгәндә, бына ул – тере сағылыш. Гәрәевтар ғаиләһе ысын илһөйәрлек өлгөһөн  һүҙҙә түгел, ә көн һайын үҙ йортон, балаларын һәм Тыуған илен яҡларға әҙер булыуы менән күрһәтә. Ундай кешеләр булғанда, беҙ киләсәк өсөн тыныс була алабыҙ”.

Бөгөн яугир  пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең өлкән операторы вазифаһында хәрби бурыстарын үтәүен дауам итә. Ул ҡыйыулығы һәм фиҙаҡәрлеге өсөн бик күп дәүләт наградаларына лайыҡ булған.

Фото: "Башинформ" агентлыгы.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика