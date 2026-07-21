Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
21 Июля , 05:00

Хәрби антына тоғро ҡала

Дыуан, Мәсетле һәм Салауат райондарының хәрби комиссариатында Батырлыҡ орденын тапшырыу тантанаһы үтте.  

Хәрби антына тоғро ҡалаХәрби антына тоғро ҡала
Хәрби антына тоғро ҡала

Дыуан, Мәсетле һәм Салауат райондарының хәрби комиссариатында Батырлыҡ орденын тапшырыу тантанаһы үтте.

Яҡташыбыҙ — 40321-се ғәскәри частың мотоуҡсылар бүлексәһе гранатометсыһы Ришат Хәкимйән улы Йыһаншин үлгәндән һуң юғары дәүләт наградаһына лайыҡ булды.

Белогоровка ауылында дошман позицияларына һөжүм итеү барышында ул хәрби бурыстарын үтәй, аҙаҡҡы мәлгә тиклем хәрби антына тоғро ҡала. 2025 йылдың февралендә Р.Х. Йыһаншин батырҙарса һәләк була.

Күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн Батырлыҡ ордены геройҙың әсәһе Фатима Фәхри ҡыҙы Баймукановаға тапшырыла.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика