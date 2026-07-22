Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
22 Июля , 05:00

Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә

Тыуған яғынан килгән ярҙам яугирҙәребеҙгә көс һәм ышаныс өҫтәй. Тулыраҡ - яҙмала:

Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итәҒафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә

Ғафури районында фронтҡа ярҙам бер көнгә лә туҡтамай. Ирекмәндәр, эшҡыуарҙар, төрлө ойошмалар етәкселәре һәм әүҙем халыҡ ҡулынан килгәнсә был изге эштә ярҙам итә. Махсус хәрби операция биләмәһенә ебәрелгән һәр гуманитар йөк – ярҙам ғына түгел, берҙәмлек билдәһе лә. Һөҙөмтәлә тыуған яғынан килгән ярҙам яугирҙәребеҙгә көс һәм ышаныс өҫтәй.

Махсус хәрби операция биләмәһенә оҙаҡ һаҡлана торған аҙыҡ-түлекте – ит һәм балыҡ консерваларын, тиҙ әҙерләнә торған бутҡа, аш, сәтләүек, киптерелгән емеш-еләк, ҡуйыртылған һөт, сәй, ҡәһүә, тоҙ һәм башҡаларҙы һалалар. Бынан тыш, яугиргә беренсе ярҙамды күрһәтеү өсөн кәрәк-яраҡтар, киҙеүгә ҡаршы, һыҙланыуҙы кәметеү өсөн дарыуҙар, ҡан ағыуын туҡтатыу саралары – жгуттар, турникеттар, антисептиктар (хлоргексидин), яраны бәйләү материалдары, янып бешеүҙән майҙар (пантенол) һәм башҡалар туплана.

Сығанаҡ, фотолар: Ғафури районы хакимиәте.

Беҙҙең МАХ каналына max.ru/gazetabash... ҡушылығыҙ!

Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Ғафуриҙар яугирҙәргә ярҙам итеүен дауам итә
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика