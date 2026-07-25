Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
25 Июля , 07:00

"Солтан" психолог һөнәрен алды

МХО яугире академияла уҡыуын тамамланы.

"Солтан" психолог һөнәрен алды"Солтан" психолог һөнәрен алды
"Солтан" психолог һөнәрен алды

"Башҡортостан геройҙары" кадрҙар программаһына ярашлы "Башҡортостан" полкының хәрби хеҙмәткәре – "Солтан" позывнойлы яугир Башҡортостан Республикаһы Башлығы ҡарамағындағы дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһында психолог һөнәрен үҙләштергән.

Ветеран "Халыҡты һәм хеҙмәт коллективтарын психологик консультациялау" программаһы буйынса уҡыуын тамамлаған һәм һөнәри әҙерлек үтеүе тураһында диплом алған, тип хәбәр итә "Башҡорт батальоны" телеграм-каналы.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, "Башҡортостан геройҙары" кадрҙар программаһы 2025 йылдың февралендә, республика Башлығы Радий Хәбировтың тәҡдиме буйынса, Рәсәй Президенты Владимир Путин башланғысы менән ойошторолған "Геройҙар ваҡыты" федераль проектының төбәктәге дауамы булараҡ старт алды. Уның маҡсаты – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар араһынан идарасыларҙың яңы быуынын әҙерләү.

Сығанаҡ: "Башҡорт батальоны" телеграм-каналы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика