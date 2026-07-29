Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
29 Июля , 05:00

Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс

Тыныс тормошта ла пилотһыҙ осоу аппараттарына  ихтыяж бар

Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көсДрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс
Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс

“Башҡорт” позывнойлы яугир 2024 йылда Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөгәнгә тиклем механизатор булып эшләгән. Бөгөн яҡташыбыҙ  махсус хәрби операцияла коптер тибындағы БПЛА-ның өлкән операторы булып хеҙмәт итә.

Яугир әйтеүенсә, бөгөн БПЛА операторҙары разведка алып бара, артиллерия утын теүәлләштерә, һөжүм бурыстарын үтәй, шулай уҡ хәрбиҙәргә боеприпастар һәм дарыуҙар еткереүҙә ярҙам итә. Тыныс тормошта ла пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре  төрлө өлкәләрҙә ҙур һорау менән файҙаланыла.

Ялға ҡайтҡан ваҡытта “Башҡорт”ты яҡындары ғына түгел, тыуған ауылы халҡы ла йылы ҡаршы алған. Әлеге көндә ул ҡатыны һәм өс балаһы менән бергә ғаиләһе янында ял итә.

БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү буйынса һорауҙары булғандар 122 һаны буйынса мөрәжәғәт итә ала.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика