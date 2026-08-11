Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
11 Августа , 07:56

Лайыҡлы яугирҙәр бүләкләнде

Генерал Шайморатов орденына һәм миҙалына дүрт яугир лайыҡ булды.

Лайыҡлы яугирҙәр бүләкләндеЛайыҡлы яугирҙәр бүләкләнде
Лайыҡлы яугирҙәр бүләкләнде

Бөгөн Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров хәрби бурысын үтәгәндә батырлыҡ һәм ҡаһарманлыҡ күрһәткән махсус хәрби операция яугирҙәрен бүләкләне. Генерал Шайморатов орденына һәм миҙалына дүрт яугир лайыҡ булды. Генерал Шайморатов ордены менән 6-сы парашют-десант батальоны 18-се парашют-десант ротаһының 2-се парашют-десант взводы отделениеһы командиры Илвир Нуриев һәм разведка-штурмлау бригадаһы командирының хәрби-сәйәси эштәр буйынса урынбаҫары Илдар Рәжәпов бүләкләнде.

2-се юл-комендант ротаһының 1-се взводы командиры Урал Дәүләтшин һәм хирургия бүлегенең операцион шәфҡәт туташы Ләйсән Ергизова генерал Шайморатов миҙалы менән бүләкләнде.

Илдар Рәжәпов республика Башлығына разведка‑штурмлау бригадаһы байрағын, шеврондарын бүләк итте.

Фото: скриншот. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика