Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
12 Августа , 09:30

“Ышаныслы тыл” ярҙам итеүҙән туҡтамай

Тәүге көндәрҙән башланған эш бөгөн дә туҡтамай

“Ышаныслы тыл” ярҙам итеүҙән туҡтамай“Ышаныслы тыл” ярҙам итеүҙән туҡтамай
“Ышаныслы тыл” ярҙам итеүҙән туҡтамай

Мәсетлеләр ғәҙәттәгесә махсус хәрби операция биләмәһендәге яугирҙәребеҙгә ярҙам итә. Тәүге көндәрҙән башланған эш бөгөн дә туҡтамай. “Ышаныслы тыл” ирекмәндәр штабына был юлы “Автоодтых” (етәксеһе – Л.З. Малышева) кемпингы яугирҙәргә төрлө аҙыҡ-түлек һалынған ҡаптар һәм ике маскировкалау селтәре килтергән. Әйткәндәй, был изге эшкә башҡалар ҙа ҡушыла. Мәсетле районының “Ышаныслы тыл” штабы иһә Оло Ыҡтамаҡ ауылындағы Революция урамындағы 120-се йортта урынлашҡан.

Тылһыҙ фронт юҡ, тигән фекерҙә ирекмәндәр. Мәсетлеләр ярҙамы менән райондан әллә күпме ылау ярҙам оҙатыла. Улар ҡулдарынан килгәнсә Еңеүҙе яҡынлатыу өсөн көс һала.

Сығанаҡ, фото: Мәсетле районы хакимиәте.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика