Хәҙер яҡташыбыҙ алынған белемен тормошта ҡуллана

Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы Риф Йосопов “Башҡортостан геройҙары” программаһы финалисы Радик Ғәлимовтың остазы булған һәм ул уның уңыштары тураһында һөйләне.
Радик Рафиҡ улы халыҡтың социаль әүҙемлеге үҫеше буйынса һөҙөмтә проектын уңышлы яҡланы һәм махсус хәрби операция ветерандарының власть органдарында уңышлы эшләүе өсөн ойошторолған уҡыуҙа уңышлы ҡатнашты. Ул үҙ белемен тормошта ҡуллана: бер нисә ай инде Тәкәрлек ауыл хакимиәте башлығы урынбаҫары булып эшләй. Радик Ғәлимов төҙөкләндереү мәсьәләләрен хәл итә һәм урында йәшәүселәргә ярҙам итә.
“Башҡортостан геройҙары” программаһы буйынса алынған белем республика мәнфәғәтенә эшләү өсөн нигеҙгә әүереләсәк. Тәжрибә, ихтыяр көсө һәм яңы мөмкинлектәр тормошта ярҙам итәсәк.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!