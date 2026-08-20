Башҡортостан
+26 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
20 Августа , 05:00

Хәҙер яҡташыбыҙ алынған белемен тормошта ҡуллана

Радик Рафиҡ улы халыҡтың социаль әүҙемлеге үҫеше буйынса һөҙөмтә проектын уңышлы яҡланы. Тулыраҡ - түбәндәге яҙмала:

Хәҙер яҡташыбыҙ алынған белемен тормошта ҡулланаХәҙер яҡташыбыҙ алынған белемен тормошта ҡуллана
Хәҙер яҡташыбыҙ алынған белемен тормошта ҡуллана

Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы Риф Йосопов “Башҡортостан геройҙары” программаһы финалисы Радик Ғәлимовтың остазы булған һәм ул уның уңыштары тураһында һөйләне.

Радик Рафиҡ улы халыҡтың социаль әүҙемлеге үҫеше буйынса һөҙөмтә проектын уңышлы яҡланы һәм махсус хәрби операция ветерандарының власть органдарында уңышлы эшләүе өсөн ойошторолған уҡыуҙа уңышлы ҡатнашты. Ул үҙ белемен тормошта ҡуллана: бер нисә ай инде Тәкәрлек ауыл хакимиәте башлығы урынбаҫары булып эшләй. Радик Ғәлимов төҙөкләндереү мәсьәләләрен хәл итә һәм урында йәшәүселәргә ярҙам итә.

“Башҡортостан геройҙары” программаһы буйынса алынған белем республика мәнфәғәтенә эшләү өсөн нигеҙгә әүереләсәк. Тәжрибә, ихтыяр көсө һәм яңы мөмкинлектәр тормошта ярҙам итәсәк.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика