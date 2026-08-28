Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
28 Августа , 04:00

Бөгөн ул "Мулла" позывнойлы ысын герой!

Чемпиондар әҙерләүсе дүрт бала атаһы нимә ти?

Бөгөн ул "Мулла" позывнойлы ысын герой!Бөгөн ул "Мулла" позывнойлы ысын герой!
Бөгөн ул "Мулла" позывнойлы ысын герой!

“Беҙ уны 2024 йылда район хакимиәте янында махсус хәрби операция зонаһына оҙатҡайныҡ. Ул саҡта яҡташыбыҙ дүрт бала атаһы, механизатор һәм көрәш буйынса бына тигән тренер ине.  Ә бөгөн ул “Мулла” позывнойлы ысын герой!” – тип яҙа “Благоварские вести”.

Махсус хәрби операцияға тиклем ул Балалар-үҫмерҙәр спорт мәктәбендә һәм Ҡарғалы мәктәбендә чемпиондар әҙерләй. Спортта сынығыуы, физик әҙерлеге яугирҙе күп ауырлыҡтарҙан, көсөргәнешле хәлдәрҙән ҡотҡара. Штурмлаусы булып иң ҡыҙыу нөктәләрҙә һуғыша: Гродовка, Новогродовка, Очеретино, Новотроицкое, Александровка... Ике тапҡыр ҡаты яралана, контузия ала, әммә ул яңынан алышҡа сыға. “Мин үҙемдең ни өсөн һуғышҡанымды беләм”, ти батыр.

Ҡаһарманлығы, ҡыйыулығы өсөн яҡташыбыҙ “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған.

Хәҙер “Мулла” пилотһыҙ осоу аппараттары операторы булып хеҙмәт итә. Яугирҙең әйтеүенсә, пилотһыҙ осоу аппараттары һуғыштың барышын үҙгәртә ала. Был һөнәрҙең нескәлектәрен ҙур теләк һәм тырышлыҡ менән өйрәнә ул. Өйҙә батырҙы ғаиләһе сабырлыҡ һәм ышаныс менән көтә. Был юлы ла яҡташыбыҙ яҡындарының өмөтөн аҡлар, еңеү менән тыуған яҡҡа әйләнеп ҡайтыр.

Фото: шәхси архивтан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика