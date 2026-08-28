Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
28 Августа , 05:45

Әбйәлил "Һомай"ы ялға ҡайтты

Уның бер туған ҡустыһы ла махсус хәрби операцияла.

Әбйәлил "Һомай"ы ялға ҡайттыӘбйәлил "Һомай"ы ялға ҡайтты
Әбйәлил "Һомай"ы ялға ҡайтты

Күптән түгел Әбйәлил районы хакимиәтендә махсус хәрби операция биләмәһенән ваҡытлыса ялға ҡайтҡан яугирҙәр менән осрашыу үткән. Улар араһында "Һомай" позывнойлы шәфҡәт туташы ла бар. Батыр ҡыҙ яугирҙәрҙең ғүмерен ҡотҡарыуға үҙ өлөшөн индерә.

"Һомай" Иҙәш-Ҡусҡар ауылында  тыуған. Ғаиләлә иң өлкән бала. Урындағы мәктәпте, артабан Асҡарҙағы Таһир Кусимов исемендәге гимназияны тамамлай. Әсәһенең юлын дауам итеп, Сибай медицина колледжына уҡырға инә. Хеҙмәт юлын Өфө ҡалаһында башлай. Бөгөн Белгород госпиталендә эшләй.

- Һуғыш кешене үҙгәртә. Тормошто, һаулыҡты нығыраҡ ҡәҙерләй башлайһың. Миңә өмөт менән ҡараған яугирҙәрҙе ҡотҡарыу өсөн мөмкин булғандың барыһын да эшләргә тырышам, - ти Әбйәлил "Һомай"ы.

Әйткәндәй, уның бер туған ҡустыһы ла махсус хәрби операция биләмәһендә. Бер ғаиләнән ике яугир тәрбиәләгән ата-әсәһенә оло хөрмәт һәм ихтирам.

Тиҙерәк һуғыш бөтөп, "Һомай"ға, уның ҡустыһына һәм башҡа барлыҡ яугирҙәргә иҫән-һау ҡайтыуҙарын теләйбеҙ.

Автор - Гөлсөм Хәкимова.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика