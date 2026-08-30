Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
30 Августа , 09:21

Окоптарҙан БПЛА операторына тиклем

Благовещен районынан Данил Ф. батырҙарса махсус хәрби операция юлын үтә, штурмовик булып хеҙмәт итә, ә һуңынан һөнәрен пилотһыҙ осоу аппараттары (БПЛА) операторына алмаштыра. 

Окоптарҙан БПЛА операторына тиклемОкоптарҙан БПЛА операторына тиклем
Окоптарҙан БПЛА операторына тиклем

Яугирҙең “Фатих” позывнойы төрөк теленән “еңеүсе” тип тәржемә ителә, был уның хәрби тәжрибәһен һәм сыҙамлығын сағылдыра.

Данил Рәсәй Оборона министрлығы менән контрактты 2022 йылда төҙөй. Полигонда әҙерлек барышында ул БМП-1 менән идара итеүҙе һәм гранатомет менән эшләүҙе үҙләштерә. “Фатих” хеҙмәт иткән подразделение Давыдовский бродын обороналау һәм Херсон өлкәһендә Безыменныйҙы штурмлау буйынса бурыстар үтәй, ә һуңыраҡ Угледар янында Донецк йүнәлешендәге алыштарҙа ҡатнаша. 2023 йылдың майында Андреевка янында яралана, реабилитация курсы һәм ашығыс медицина операцияһы үтә һәм яңынан хәрби бурыстарҙы үтәүгә ҡайта.

Хәҙер Данил махсуслашыуын заманса технологиялар файҙаһына үҙгәртә һәм FPVдрондар менән идара итеүҙе өйрәнә. Әлеге ваҡытта ул пилотһыҙ системалар ротаһында хеҙмәт итә, унда уның подразделениеһы дошмандың техникаһын, нығытмаларын һәм тере көсөн юҡ итә.

Күрһәткән батырлығы өсөн Данил Фәтхинуров II дәрәжә “Батырлыҡ өсөн” миҙалына, генерал Шайморатов орденына һәм миҙалына лайыҡ булды, шулай уҡ Башҡортостан Башлығынан почетлы награда алды.

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренә инеү тураһында ентекле мәғлүмәтте белергә мөмкин:

- сайтта: башбат. рф

- Тг-ла чат-ботта: t.me/VBSBashBot

 МАХ-та чат-ботта: ru/vbsbashkor

 телефон: 122.

Фото: "Башинформ". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика