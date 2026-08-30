Окоптарҙан БПЛА операторына тиклем

Яугирҙең “Фатих” позывнойы төрөк теленән “еңеүсе” тип тәржемә ителә, был уның хәрби тәжрибәһен һәм сыҙамлығын сағылдыра.
Данил Рәсәй Оборона министрлығы менән контрактты 2022 йылда төҙөй. Полигонда әҙерлек барышында ул БМП-1 менән идара итеүҙе һәм гранатомет менән эшләүҙе үҙләштерә. “Фатих” хеҙмәт иткән подразделение Давыдовский бродын обороналау һәм Херсон өлкәһендә Безыменныйҙы штурмлау буйынса бурыстар үтәй, ә һуңыраҡ Угледар янында Донецк йүнәлешендәге алыштарҙа ҡатнаша. 2023 йылдың майында Андреевка янында яралана, реабилитация курсы һәм ашығыс медицина операцияһы үтә һәм яңынан хәрби бурыстарҙы үтәүгә ҡайта.
Хәҙер Данил махсуслашыуын заманса технологиялар файҙаһына үҙгәртә һәм FPVдрондар менән идара итеүҙе өйрәнә. Әлеге ваҡытта ул пилотһыҙ системалар ротаһында хеҙмәт итә, унда уның подразделениеһы дошмандың техникаһын, нығытмаларын һәм тере көсөн юҡ итә.
Күрһәткән батырлығы өсөн Данил Фәтхинуров II дәрәжә “Батырлыҡ өсөн” миҙалына, генерал Шайморатов орденына һәм миҙалына лайыҡ булды, шулай уҡ Башҡортостан Башлығынан почетлы награда алды.
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренә инеү тураһында ентекле мәғлүмәтте белергә мөмкин:
- сайтта: башбат. рф
- Тг-ла чат-ботта: t.me/VBSBashBot
МАХ-та чат-ботта: ru/vbsbashkor
телефон: 122.
Фото: "Башинформ".