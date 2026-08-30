Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
30 Августа , 08:20

Ҡыйыулығы Суворов миҙалы менән билдәләнгән

Төркөм өсөн яуаплы кеше булараҡ, Юрий Филёв был бурысты лайыҡлы, ә иң мөһиме – юғалтыуҙарһыҙ үтәп ҡайтыуға ҙур өлөш индерә. 

Ҡыйыулығы Суворов миҙалы менән билдәләнгәнҠыйыулығы Суворов миҙалы менән билдәләнгән
Ҡыйыулығы Суворов миҙалы менән билдәләнгән

“Башҡортостан” мотоуҡсылар полкының Таһир Күсимов исемендәге батальоны яугире Юрий Филёв сығышы менән Киров өлкәһенән. Ул үҙ теләге буйынса МХО-ға юлланған һәм бына өс йыл дауамында өс йыл дауамында водитель булып хеҙмәт итә.

Сираттағы хәрби бурысты үтәү барышында Юрий Филёв дрондар һөжүме, миномёт һәм артиллерия уты аҫтында алғы һыҙыҡҡа хәрби припастар, һыу һәм аҙыҡ-түлек алып барырға тейеш була. Төркөм өсөн яуаплы кеше булараҡ, ул был бурысты лайыҡлы, ә иң мөһиме – юғалтыуҙарһыҙ үтәп ҡайтыуға ҙур өлөш индерә. 

Ҡыйыулығы, ҡатмарлы шарттарҙа юғалып ҡалмауы өсөн рядовой Юрий Филёв Суворов миҙалына лайыҡ була.

Сығанаҡ: “Башҡорт батальоны” чаты.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика