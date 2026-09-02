Беҙҙең егеттәр шулай хеҙмәт итә!

Рәмил Туҡтамышев 2023 йылдың йәйендә Рәсәй Оборона министрлығы менән контаркт төҙөп МХО-ға юллана. “Ағайым Һауа оборонаһы хеҙмәтендә булды. Мин дә үҙемде хәрби тормошҡа арнарға ҡарар иттем”, - ти Рәмил.
Бөгөн ул – пилотһыҙ осоу аппараттары буйынса отделение командиры.
– Һигеҙ-туғыҙ ай дауамында үҙемдең расчетым менән дошмандың 100-ләп R-18 гексокоптерын һәм 20 разведка БПЛА-һын юҡ иттек. Ике-өс расчет менән көндөҙ ҙә, төндә лә эшләйбеҙ. Мәҫәлән, яңыраҡ бер сменала, өс-дүрт сәғәт эсендә генә, алты пилотһыҙ осоу аппаратын бәреп төшөрҙөк. Уларҙың дүртәүһе “Баба-Яга, икәүһе разведка яһаусы дрон ине. Үҙебеҙҙең эшебеҙ менән егеттәрҙең алға барыуын тәьмин итәбеҙ, уларҙы төндә һаҡлайбыҙ. Ҡайһы ваҡытта алғы һыҙыҡтағы яугирҙәр беҙҙең менән бәйләнешкә сығып, ярҙам өсөн рәхмәт әйтә, - тип һөйләне отление командиры Туҡтамышев.
Рәмилгә, уның егеттәренә һәм барлыҡ яугирҙәргә имен-аман , еңеү менән әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйбеҙ.
Фото: видеонан скриншот.