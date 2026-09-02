Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
2 Сентября , 10:00

Беҙҙең егеттәр шулай хеҙмәт итә!

Рәмил Туҡтамышев 2023 йылдың йәйендә Рәсәй Оборона министрлығы менән контаркт төҙөп МХО-ға юллана. “Ағайым Һауа оборонаһы хеҙмәтендә булды. Мин дә үҙемде хәрби тормошҡа арнарға ҡарар иттем”, - ти ул. 

Беҙҙең егеттәр шулай хеҙмәт итә!Беҙҙең егеттәр шулай хеҙмәт итә!
Беҙҙең егеттәр шулай хеҙмәт итә!

Рәмил Туҡтамышев 2023 йылдың йәйендә Рәсәй Оборона министрлығы менән контаркт төҙөп МХО-ға юллана. “Ағайым Һауа оборонаһы хеҙмәтендә булды. Мин дә үҙемде хәрби тормошҡа арнарға ҡарар иттем”, - ти Рәмил.

Бөгөн ул – пилотһыҙ осоу аппараттары буйынса отделение командиры.

– Һигеҙ-туғыҙ ай дауамында үҙемдең расчетым менән дошмандың 100-ләп R-18 гексокоптерын һәм 20 разведка БПЛА-һын юҡ иттек. Ике-өс расчет менән көндөҙ ҙә, төндә лә эшләйбеҙ. Мәҫәлән, яңыраҡ бер сменала, өс-дүрт сәғәт эсендә генә, алты пилотһыҙ осоу аппаратын бәреп төшөрҙөк. Уларҙың дүртәүһе “Баба-Яга, икәүһе разведка яһаусы дрон ине. Үҙебеҙҙең эшебеҙ менән егеттәрҙең алға барыуын тәьмин итәбеҙ, уларҙы төндә һаҡлайбыҙ. Ҡайһы ваҡытта алғы һыҙыҡтағы яугирҙәр беҙҙең менән бәйләнешкә сығып, ярҙам өсөн рәхмәт әйтә, - тип һөйләне отление командиры Туҡтамышев.

Рәмилгә, уның егеттәренә һәм барлыҡ яугирҙәргә имен-аман , еңеү менән әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйбеҙ.

Фото: видеонан скриншот.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика