Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
5 Сентября , 03:30

Милли проектты тормошҡа ашырыу буйынса аныҡ тәҡдимдәре бар

“Башҡортостан геройҙары” финалсыһы Илдус Ғәббәсов – яңы идарасылар быуынынан.

Милли проектты тормошҡа ашырыу буйынса аныҡ тәҡдимдәре барМилли проектты тормошҡа ашырыу буйынса аныҡ тәҡдимдәре бар
Милли проектты тормошҡа ашырыу буйынса аныҡ тәҡдимдәре бар

Июль аҙағында “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһы финалсылары сығарылыш эштәрен яҡланы. 64 ҡатнашыусы заман ҡуйған һынауҙарға арналған көнүҙәк темалар буйынса эшләп, эксперттарҙы стратегик идеялары менән таныштырҙы һәм йомғаҡлау һынауын уңышлы үтте.

Улар араһында уҡыу барышында Башҡортостандың төҙөлөш һәм архитектура министры Артем Ковшовтан оҫталыҡ серҙәренә өйрәнгән Илдус Ғәббәсов та бар ине. Финалсының аттестация эше “бик яҡшы” тигән баһа алды. Бындай баһалар – республикала яңы кимәлгә эйә идарасылар барлыҡҡа килеүен иҫбатлаған дәлил, тигән фекерҙә белгестәр.

Илдус Вәсим улы республиканың Төҙөлөш һәм архитектура министрлығы миҫалында “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектын тағы ла нисек уңышлыраҡ атҡарырға мөмкин икәне буйынса тикшеренеү үткәргән. Ул эш барышын тәрән өйрәнгән, үҫеш өсөн мөһим билдәләрҙе тапҡан һәм бының өсөн аныҡ эш алымдары тәҡдим иткән. Уның тәҡдимдәре нигеҙендә “Башҡортостан геройҙары” программаһы буйынса шөғөлләнеү мәлендә алған белем һәм тәжрибәләр ята. Проект быйыл февраль айында эшләй башланы, ул республика етәксеһе Радий Хәбиров башланғысы менән тормошҡа ашырылды.

Мәғлүмәт, фото: vk.ru/geroi_bashkortostana

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика