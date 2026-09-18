Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
17 Сентября , 19:15

“Еңеүҙе тиҙерәк яҡынайтыу өсөн беҙгә ҡушылығыҙ!”

Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына инергә теләгәндәр Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса мөрәжәғәт итә ала.

“Еңеүҙе тиҙерәк яҡынайтыу өсөн беҙгә ҡушылығыҙ!”“Еңеүҙе тиҙерәк яҡынайтыу өсөн беҙгә ҡушылығыҙ!”
“Еңеүҙе тиҙерәк яҡынайтыу өсөн беҙгә ҡушылығыҙ!”

Ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы исемен йөрөткән Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальоны яугире башта БПЛА экипажы командиры булып хеҙмәт иткән. Әммә “Жираф” позывнойлы яугир яңы ролдә үҙен һынап ҡарау өсөн тапшырыу взводына күсергә ҡарар иткән.

— Батальон дуҫ, бында яҡташтар күп, тиҙерәк еңеүҙе яулау өсөн беҙгә ҡушылығыҙ! – ти ул.

Муса Гәрәев исемендәге башҡорт пилотһыҙ системалар батальонына инергә теләгәндәр Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса мөрәжәғәт итә, шулай уҡ бөтә ҡыҙыҡһындырған мәғлүмәтте +7 908 358 0000, +7 995 948 6541 телефон номерҙары буйынса белә ала.

 

Фото: видеонан скриншот

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика