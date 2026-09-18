“Еңеүҙе тиҙерәк яҡынайтыу өсөн беҙгә ҡушылығыҙ!”

Ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы исемен йөрөткән Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальоны яугире башта БПЛА экипажы командиры булып хеҙмәт иткән. Әммә “Жираф” позывнойлы яугир яңы ролдә үҙен һынап ҡарау өсөн тапшырыу взводына күсергә ҡарар иткән.
— Батальон дуҫ, бында яҡташтар күп, тиҙерәк еңеүҙе яулау өсөн беҙгә ҡушылығыҙ! – ти ул.
Муса Гәрәев исемендәге башҡорт пилотһыҙ системалар батальонына инергә теләгәндәр Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса мөрәжәғәт итә, шулай уҡ бөтә ҡыҙыҡһындырған мәғлүмәтте +7 908 358 0000, +7 995 948 6541 телефон номерҙары буйынса белә ала.
Фото: видеонан скриншот