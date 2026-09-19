Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
19 Сентября , 11:30

Ул ғүмерҙең ҡәҙерен белә

Бөгөн уның өсөн төп яу яланы – ижад

Ул ғүмерҙең ҡәҙерен беләУл ғүмерҙең ҡәҙерен белә
Ул ғүмерҙең ҡәҙерен белә

Руслан Янов махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан. Өйгә ҡайтҡас, үҙе өсөн төплө ҡарар ҡабул итә: ваҡытты бушҡа юғалтмаҫҡа.

Бөгөн уның өсөн төп яу яланы – ижад. Руслан Үрге Юлдаш ауылындағы “Әс-Сухба” мәсетен үҙ өҫтөнә ала. Хәҙер төҙөлөш ҡоралдары автоматты алмаштыра, ә төҙөлөш яңы таяныс нөктәһенә әйләнә. Барлыҡ эштәрҙе лә сифатлы һәм ихлас башҡара. Башҡа рухи үҙәктәргә лә ярҙам итә.

Бындай хеҙмәт физик ныҡлыҡты ғына түгел, ә юғары рухи өлгөрөүҙе лә талап итә. Ә Русландың быға ябай ғына итеп: “Иң яҡшы дауалау — тыуған яҡтың мәнфәғәтенә ижади хеҙмәт”, – ти.

Фото: скриншот.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика