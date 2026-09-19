Ул ғүмерҙең ҡәҙерен белә

Руслан Янов махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан. Өйгә ҡайтҡас, үҙе өсөн төплө ҡарар ҡабул итә: ваҡытты бушҡа юғалтмаҫҡа.
Бөгөн уның өсөн төп яу яланы – ижад. Руслан Үрге Юлдаш ауылындағы “Әс-Сухба” мәсетен үҙ өҫтөнә ала. Хәҙер төҙөлөш ҡоралдары автоматты алмаштыра, ә төҙөлөш яңы таяныс нөктәһенә әйләнә. Барлыҡ эштәрҙе лә сифатлы һәм ихлас башҡара. Башҡа рухи үҙәктәргә лә ярҙам итә.
Бындай хеҙмәт физик ныҡлыҡты ғына түгел, ә юғары рухи өлгөрөүҙе лә талап итә. Ә Русландың быға ябай ғына итеп: “Иң яҡшы дауалау — тыуған яҡтың мәнфәғәтенә ижади хеҙмәт”, – ти.
Фото: скриншот.