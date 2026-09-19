Йәштәрҙең һайлауға килеүе ваҡыт үтеү менән артасаҡ, тип фаразлайлайҙар

“Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эксперттар һәм политологтар менән осрашыуҙар дауам итә. Улар менән сираттағы аралашыу барышында тауыш биреүҙең икенсе көнө барышын, тауыш биреү динамикаһын, шулай уҡ төбәктә һайлау процесының төп тенденциялары хаҡында һүҙ барҙы.
Мәҫәлән, Өфө фән һәм технологиялар университетының социология һәм йәштәр менән эшләү кафедраһы доценты Владимир Ковров, йәштәр һайлауҙа әүҙемерәк ҡатнаша, тип белдерә.
– Зумерҙар быуыны бер аҙ икенсе: улар прагматик йәштәр, беҙ совет йылдарында булған кешеләр түгел. Беҙ студенттарға аңлатабыҙ, әйтәбеҙ, был гражданлыҡ бурысы, был йәһәттән өлкән быуынға ла йүнәлеш алырға кәрәк – улар өсөн был байрам, улар һайлауҙарға бара. Йәштәрҙең һайлауға килеүе ваҡыт үтеү менән артасаҡ, тип фаразлайым. Тимәк, йәштәр киләсәктә нимә буласағын күберәк аңлай, – тине Владимир Федорович.
Политолог, Өфө фән һәм технологиялар университетының өлкән уҡытыусыһы Арсен Шәйәхмәтов әйтеүенсә, әлегә күпме йәштәрҙең тауыш биреүен физик яҡтан әйтеп булмай, ә визуаль күҙәтеү алдаҡсы, сөнки, беренсенән, ниндәйҙер фрагменттарҙы ғына үҙ эсенә ала, икенсенән, тауыш биреү күп көнлөк һәм йәш структураһы тигеҙ бүленмәҫкә мөмкин.
– Йома көнө эшләүсе кешеләрҙең тауыш бирәсәге аңлашыла, улар – өлкәндәр. Йәштәр традицион рәүештә һуңғы мәлдәрҙә тауыш бирергә бара. Был уларҙың сәйәси ҡараштарына ла, ҡайһы берҙә эштәрҙе һуңғы мәлгә ҡалдырырға яратыуҙарына ла бәйле, – тип белдерҙе ул.
БР Йәмәғәт палатаһы ағзаһы, 2026 йылда Башҡортостанда һайлау кампанияһы барышын күҙәтеү Һәм тауыш биреү буйынса йәмәғәт штабы ағзаһы Тимур Вәлитов иһә "Йәштәрҙең һайлау участкаһына барып, унда нимәлер эшләргә тигән тәҡдимдәргә һаҡлыҡ менән ҡарауы мөһим", – тине.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026