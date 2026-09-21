Механизаторҙан - алғы һыҙыҡтағы БПЛА операторына тиклем

Махсус хәрби операция зонаһында Салауат районы егете, «Башҡорт» ҡушаматлы коптер тибындағы осоусы аппараттарҙың өлкән операторы хәрби бурыстарҙы уңышлы үтәй.
Муниципалитет хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, хәрби хеҙмәткәр Рәсәй Оборона министрлығы менән контрактты 2024 йылда төҙөгән. Саҡырылғанға тиклем ир тыуған ауылында механизатор булып эшләгән.
«Башҡорт»тоң әйтеүе буйынса, заманса техника менән идара итеү күнекмәләре бөгөн армия подразделениеларында ғына түгел, күп кенә гражданлыҡ өлкәләрендә лә талап ителә. Осоу аппараттары ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү көнүҙәк юғары технологиялы компетенциялар алырға мөмкинлек бирә.
Бөгөн «Башҡорт»тоң яуаплылыҡ зонаһына бик мөһим бурыстарҙың киң спектры инә: һауа разведкаһын үткәреү, артиллерия утын теүәл тоҫҡау, дошман позицияларына һөжүм итеү, шулай уҡ алғы һыҙыҡҡа туранан-тура боеприпастар һәм дарыуҙар еткереү.
Республикабыҙҙың ошо заманса һөнәрҙе үҙләштерергә теләгән кешеләре өсөн ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге осоусы аппараттар ғәскәрҙәре батальонына ҡабул итеү дауам итә. Кандидаттар хеҙмәт тураһындағы бөтә һорауҙарына түбәндәге адрес буйынса тулы яуап алырға хоҡуҡлы: Өфө ҡалаһы, Октябрь революцияһы урамы, 3-сө йорт. Элемтә өсөн телефон номерҙары: +7 995 948-65-41 һәм +7 908 358-00-00.
Шуны ла билдәләп үтергә кәрәк: батальон эсендә урындарҙы хәрби һөнәрҙәр буйынса бүлеү яңы килеүселәрҙең шәхси һәләттәрен, шул иҫәптән FPV-дрондар менән теүәл идара итеү өсөн ҡул суғының ваҡ моторикаһын иҫәпкә алған күп этаплы һайлап алыуҙан һуң башҡарыла.
Фото: Салауат районы хакимиәте.