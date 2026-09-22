Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
22 Сентября , 04:00

"Отличник" бурыстарҙы "отличноға" үтәй

Батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн Ринат Хәбибуллин II дәрәжә “Хәрби батырлыҡ өсөн”, генерал Шайморатов миҙалдары һәм “Батырлыҡ өсөн” ЛХР миҙалы менән бүләкләнә

"Отличник" бурыстарҙы "отличноға" үтәй"Отличник" бурыстарҙы "отличноға" үтәй
"Отличник" бурыстарҙы "отличноға" үтәй

“Башҡорт батальоны” каналы республикабыҙҙың махсус хәрби операция геройҙары менән таныштырыуын дауам итә. Был юлы улар “Башҡортостан” полкының Алексей Сухоруков исемендәге артиллерия батареяһы подразделениеһы командиры, “Отличник” позывнойлы Ринат Хәбибуллин тураһында һөйләне.

Хәрби сығыштарҙың береһендә расчет командиры ҡулына ярсыҡ тейеп яралана. Сержант Хәбибуллин хеҙмәттәшенә беренсе ярҙам күрһәтә һәм командованиены үҙ өҫтөнә ала. Һөҙөмтәлә, уларҙың алдына ҡуйылған ут бурысы үтәлә.

Батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн Ринат Хәбибуллин II дәрәжә “Хәрби батырлыҡ өсөн”, генерал Шайморатов миҙалдары һәм “Батырлыҡ өсөн” ЛХР миҙалы менән бүләкләнә.

Башҡортостан – геройҙар ваҡыты!

Фото: "Башҡорт батальоны". 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика