Төньяҡ флотының элекке морягы, ә хәҙер «Дантэ» позывнойлы БПЛА операторы, махсус хәрби операция биләмәһендәге хеҙмәте үҙенсәлектәре менән таныштырҙы.
Уның төп хәрби бурыстары араһында – сик һыҙығында разведка, штурмовиктарҙы эҙләй һәм оҙата, дошмандың тере көсөн асыҡлай һәм юҡ итә. Операторҙарҙың төп маҡсаты –туранан-тура алыш башланыр алдынан дошманды инициативанан мәхрүм итеү.
Мәҫәлән, «Дантэ» взводы өс аҙналыҡ күҙәтеүҙән һуң ВСУ яугирҙәрен уңышлы юҡ иткән. Яугирҙәр көндөҙгө һәм төнгө Mavic квадрокоптерҙарын, шулай уҡ юғары һөҙөмтәле FPV-дрондарҙы ҡуллана. Яугир әйтеүенсә, грамоталы идара итеү булмаһа, техника көсһөҙ.
"Мин командам менән бик ҡәнәғәтмен. Яҡында ышаныслы иптәштәр. Беҙ алға барабыҙ һәм тик Еңеүгә генә!"- ти БПЛА операторы.
Әгәр ҙә пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәре тураһында ентекле мәғлүмәтте белергә мөмкин:
-башбат.рф сайтында
-МАХ-та чат-ботта: ru/vbsbashkor
-122 номеры буйынса:
РФ Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә теләүселәр урындарҙағы хәрби комиссариатҡа мөрәжәғәт итеп, хәрби хеҙмәткә инеү шарттары һәм дәүләт ярҙамы саралары тураһында ентекләберәк белә ала.
Фото геройҙың шәхси архивынан.