Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
8 Октября , 15:50

Батырҙарҙың өсөһө лә бер ауылдан

74 көн буйына терәк пунктын ныҡлы тотоп торалар, яраланһалар ҙа һынмайҙар, арыһалар ҙа сигенмәйҙәр...

Добавить в предпочтительные источники Google
Батырҙарҙың өсөһө лә бер ауылданБатырҙарҙың өсөһө лә бер ауылдан
Батырҙарҙың өсөһө лә бер ауылдан

Балаҡатай районы хакимиәте башлығы Лилиә Мулланурова яҡташтарының батырлығы менән ғорурланып, улар тураһындағы тәьҫораттары менән  социаль селтәрҙәге битендә уртаҡлашҡан.

Махсус хәрби операция зонаһында хеҙмәт иткән Кәркәй ауылының өс егете 74 көн буйына алғы һыҙыҡтағы терәк пунктын ныҡышмаллыҡ менән тотоп тора. Гвардия рядовойы Ильяс Хәсәнов командованиеһындағы подразделение ҡатмарлы хәрби бурысты үтәй. Яугирҙәр дошмандың терәк пунктын штурмлай. Төркөм составында Балаҡатай районынан рядовой Илсур Сөнәғәтов, Айгиз Ҡыямов та хеҙмәт итә. Ҡыйыу егеттәр терәк пунктын штурмлағанда ике дошман һалдатын юҡ итә, контрһөжүмде кире ҡағып, төркөм һигеҙ дронды һәм “Баба-Яга” тибындағы ике аппаратты шартлата. Был һуғышта Ильяс Хәсәнов яралана, әммә иптәштәрен ташламай. Аҙаҡ Илсур менән Айгиз дә яралана. Батырҙарҙың өсөһө лә эвакуациянан баш тарта һәм хәрби бурыстарын үтәүҙәрен дауам итә. 74 көн буйына, ротация мәленә тиклем, Ватан һаҡсылары терәк пунктын ныҡлы тота. Ошо ваҡыт эсендә урынды разведкалайҙар, артиллерияны корректировкалайҙар, дошмандың 17 дронын атып төшөрәләр.

Был егеттәр – батырлыҡ, тоғролоҡ һәм ныҡлыҡтың сағыу өлгөһө.  Яраланһалар ҙа, һынмайҙар. Арыһалар ҙа, сигенмәйҙәр. Геройҙарыбыҙ менән ғорурланабыҙ!

Фото: “Новый Белокатай” гәзите сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика