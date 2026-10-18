Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
18 Октября , 03:30

Яугирҙәр батырлығын данлап

Бындай иҫтәлекле урын илһөйәрлек рухы тарата.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Яугирҙәр батырлығын данлапЯугирҙәр батырлығын данлап
Яугирҙәр батырлығын данлап

“Урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү” программаһы ярҙамында Бәләбәй районының Шаровка ауылы биләмәһендә “Азат итеүсе яугиргә” һәйкәле төҙөкләндерелә, уның тирә-яғы тулылана, яңыртыла. Тиҙҙән унда кирбес стеналар һалынасаҡ һәм уларға 22 гранит таҡтаһы ҡуйылып, ошо ауыл биләмәһенән Бөйөк Ватан һуғышына киткән яугирҙәрҙең исем-шәрифе уйылып яҙыласаҡ. Шулай уҡ махсус хәрби операцияла һәләк булған һалдаттарҙың исемдәре мәңгеләштереләсәк.  

Шулай уҡ һәйкәлдең тирә-яғын төҙөкләндереп, Мәңгелек ут урынлаштырыу ҙа төп маҡсат булып тора.

– Шаровка ауыл биләмәһенә заманында 16 ауыл ҡараған. Уларҙың ҡайһылары бөгөнгө көндә юҡ. Ошо ауылдарҙан 400-ҙән ашыу ир-егет Бөйөк Ватан һуғышына киткән. Ирекмәндәр ярҙамында уларҙың исемдәрен тергеҙҙек, эҙләнеү эштәре алып барҙыҡ. Был иҫтәлекле урында Бөйөк Ватан һуғышы яугирҙәренең һәм махсус хәрби операцияла һәләк булған өс егетебеҙҙең исем-шәрифе уйылып яҙыласаҡ, ­ – тип һөйләне Шаровка ауыл биләмәһе хакимиәте башлығы Илмира Ильина.

Ауылдарҙа йәшәүселәр “Урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү” программаһының уңайлы булыуын билдәләй. “Был программа - йәмәғәт биләмәһен төҙөкләндереү, социаль объекттарҙы ремонтлау, спорт һәм ял шарттарын булдырыу кеүек ауылдағы мөһим бурыстарҙы хәл итеү өсөн һөҙөмтәле сара”, – ти улар.

Халыҡтың ”Урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү” программаһында әүҙем ҡатнашыуы мөһим шарт булып тора. Улар бергәләп кәңәшләшеп өҫтөнлөклө проекттарҙы билдәләй. Тап ошо рәүешле ауылдарҙа халыҡты борсоған проблемалар хәл ителә.

 Фото: ауыл хакимиәтенән.   

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика