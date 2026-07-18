Эҫе көндәр ҡасан килә? Август ниндәй буласаҡ?

Башҡортостан халҡына һауа торошоноң төрлөлөгөнә әҙерләнергә кәрәк. Әле ямғырҙар яуа һәм һалҡынайтты. Шулай ҙа эҫе көндәр кире килә, әммә оҙаҡҡа түгел. Йәй һалҡын һәм оҙайлы ямғырҙар менән тамамлана.
“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, күптән көтөлгән һәм тотороҡло йылылыҡ киләһе аҙнала уҡ көтөлә. 21 июлдән алып яҡынса 30 июлгә тиклем көндөҙгө һауа температураһы +25 градустан ашып китәсәк, айырым осраҡтарҙа иһә +30, +33 градусҡа тиклем етә. Төндә — яҡынса +18, +24 градус. Был осорҙа ямғыр яумаясаҡ.
Әммә эҫелек оҙаҡҡа бармай. 31 июлдән төбәккә һалҡынлыҡ килә. Температура тиҙ төшә башлай: көндөҙ +19, +22 градус, ә төндә +12 градус тирәһе булыуы көтөлә. Августың беренсе декадаһы, яҡынса фараздар буйынса, иртә көҙҙө хәтерләтәсәк: оҙайлы ямғырҙар көтөлә, һауа температураһы +13, +18 градустан артмаясаҡ.
Шуға ҡарамаҫтан, август уртаһында һауа торошо тағы ла ҡыуандырасаҡ. Көндөҙгө температура — +20, +24 градус. Айырым көндәрҙә +28 градусҡаса етә. Әммә, синоптиктар билдәләүенсә, был осорҙа йыш һәм көслө ямғырҙар көтөлә, айырыуса август айының өсөнсө декадаһында.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.