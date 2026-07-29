Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
29 Июля , 09:30

Тигр көнө менән!

Йыртҡыс йәнлектең эҙҙәрен күрәсәкбеҙ

Тигр көнө менән!Тигр көнө менән!
Тигр көнө менән!

29 июлдә бөтә донъяла халыҡ-ара тигр көнө билдәләнә. Маҡсаты – ер йөҙөндәге иң ҙур йыртҡыс хайуанға иғтибар йүнәлтеү һәм уны һаҡлау.

Мәҫәлән, Рәсәйҙә – Алыҫ Көнсығышта эре тигр йәшәй. Амур тигры тип беләбеҙ уны. Ошо уңайҙан "РТПЦ Республики Башкортостан" РТРС филиалы уникаль проект әҙерләгән – белгестәр Өфөләге телебашняны яҡтыртасаҡ. Әйткәндәй, быйыл уға – 25 йыл.

29 июль (22:00–24:00) эңер төшөү менән телебашняла тигр тәнендәге төрлө һыҙаттар һәм йыртҡыс йәнлектең эҙҙәрен күрәсәкбеҙ. "Халыҡ-ара тигр көнө менән!", "Тәбиғәтте һаҡлайыҡ!" тигән яҙыуҙарҙы ла уҡыясаҡбыҙ.

Халыҡ-ара тигр көнө 2010 йылда Санкт-Петербург ҡалаһында "Тигр саммиты" халыҡ-ара форумында барлыҡҡа килде.

Хөрмәтле дуҫтар! Йәнлектәрҙе, шул иҫәптән, тигрҙы ла һаҡлайыҡ! Тигр йәшәй икән, тимәк, тәбиғәтебеҙ ҙә таҙа буласаҡ!

Фото: istockphoto.com

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика