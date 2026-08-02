Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
1 Августа , 19:20

+28 градусҡаса эҫе әйләнеп ҡайта

Ҡасан һәм оҙаҡҡамы? 

+28 градусҡаса эҫе әйләнеп ҡайта+28 градусҡаса эҫе әйләнеп ҡайта
+28 градусҡаса эҫе әйләнеп ҡайта

Һалҡындан ялҡманығыҙмы әле? Ҡыуандырабыҙ, Башҡортостанға йәнә эҫе әйләнеп ҡайта. Башгидромет синоптиктары алдағы өс көнгә ентекле фараз бирҙе.

Яҡынса фараз буйынса, һауа температураһы әкренләп күтәреләсәк.

Бөгөн, 2 августа, көндөҙ термометр бағанаһы +24 градус билдәһендә була. Төндә +16 градусҡаса һалҡын буласаҡ.

3 август тағы ла йылыраҡ буласаҡ. Көндөҙ температура +26 градусҡа тиклем күтәреләсәк.

4 августа термометр көндөҙ +28, төндә +18 градус күрһәтәсәк.

Алдағы көндәрҙә ямғыр яуасаҡ. Шулай уҡ боҙ-борсаҡ һәм көслө ел көтөлә.

Рәсәй Гидрометеорология үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, августа Башҡортостанда уртаса айлыҡ һауа температураһының нормаға яҡын булыуы көтөлә (норма +17,2 градус). Айлыҡ яуым-төшөм күләме шулай уҡ нормаға яҡын (норма 45-65 миллиметр) тип күҙаллана.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика