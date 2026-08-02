+28 градусҡаса эҫе әйләнеп ҡайта

Һалҡындан ялҡманығыҙмы әле? Ҡыуандырабыҙ, Башҡортостанға йәнә эҫе әйләнеп ҡайта. Башгидромет синоптиктары алдағы өс көнгә ентекле фараз бирҙе.
Яҡынса фараз буйынса, һауа температураһы әкренләп күтәреләсәк.
Бөгөн, 2 августа, көндөҙ термометр бағанаһы +24 градус билдәһендә була. Төндә +16 градусҡаса һалҡын буласаҡ.
3 август тағы ла йылыраҡ буласаҡ. Көндөҙ температура +26 градусҡа тиклем күтәреләсәк.
4 августа термометр көндөҙ +28, төндә +18 градус күрһәтәсәк.
Алдағы көндәрҙә ямғыр яуасаҡ. Шулай уҡ боҙ-борсаҡ һәм көслө ел көтөлә.
Рәсәй Гидрометеорология үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, августа Башҡортостанда уртаса айлыҡ һауа температураһының нормаға яҡын булыуы көтөлә (норма +17,2 градус). Айлыҡ яуым-төшөм күләме шулай уҡ нормаға яҡын (норма 45-65 миллиметр) тип күҙаллана.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.