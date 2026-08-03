Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
3 Августа , 18:44

Август ҡыуандырмаҡсы итә, ахырыһы

31 градусҡа тиклем йылы була, оҙаҡҡамы? 

Август ҡыуандырмаҡсы итә, ахырыһыАвгуст ҡыуандырмаҡсы итә, ахырыһы
Август ҡыуандырмаҡсы итә, ахырыһы

Башҡортостандан республикаға болотло һәм ямғырлы һауа торошон килтергән циклон китә. Бер аҙ ваҡытҡа төбәктә яуым-төшөм тотҡарланасаҡ, әммә тиҙҙән тағы ла йылыраҡ буласаҡ.

“Фобос” үҙәге синоптиктары хәбәр итеүенсә, дүшәмбе, 3 августан башлап, температура ышаныслы күтәрелә башлай һәм шәмбе, 8 авгусҡа, +31 градусҡа етә. Яуым-төшөм көтөлмәй, ҡояшлы буласаҡ. 18 авгусҡа тиклем +27,+28 градусҡаса эҫе һауа торошо һаҡланасаҡ.

19 августан йәнә төрлө интенсивлыҡтағы ямғырҙар яуасаҡ, улар ай аҙағына тиклем фаразлана. Һауа температураһы көндөҙ +20, +24 градус була.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика