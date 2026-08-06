Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
5 Августа , 20:31

Алдағы ялдарҙа ныҡ эҫе була

Быйылғы һуңғы эҫе ошо булырмы икән? 

Алдағы ялдарҙа ныҡ эҫе булаАлдағы ялдарҙа ныҡ эҫе була
Алдағы ялдарҙа ныҡ эҫе була

Башҡортостанда ял көндәре эҫе була. Синоптиктар һауа торошона күҙаллауҙары менән уртаҡлашты.

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, бөгөндән, 6 августан, температураның күтәрелеүе көтөлә. Көндөҙ +24,+29 градус буласаҡ. Артабан температура күтәреләсәк. Йома, 7 августа, көндөҙ һауа температураһы +25,+30 градус тәшкил итәсәк.

Шәмбе, 8 августа, тағы ла йылыта. Төндә +12,+17, көндөҙ +27,+32 градус була. Йәкшәмбе, 9 августа, эҫе һауа торошо һаҡланасаҡ. Һауа температураһы көндөҙ +27,+32 градус тәшкил итәсәк. Яуым-төшөм көтөлмәй. Шуға күрә Башҡортостанда йәшәүселәр ял көндәрендә ысын мәғәнәһендә йәйге йылынан ләззәт ала ала.

Дөйөм алғанда, август айында, Рәсәй Гидрометеорология үҙәгенән хәбәр итеүҙәренсә, Башҡортостанда уртаса айлыҡ һауа температураһының нормаға ярашлы +17,2 градус булыуы көтөлә. Айлыҡ яуым-төшөм нормаға яҡын, норма 45-65 миллиметр тәшкил итә.

Әлиә Хужәхмәтова фотоһы.

"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика