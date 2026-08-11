Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
10 Августа , 19:56

Йәй ошоноң менән бөттө булдымы икән?

Ялдарҙа бөтөнләй күңелһеҙ...

Йәй ошоноң менән бөттө булдымы икән?Йәй ошоноң менән бөттө булдымы икән?
Йәй ошоноң менән бөттө булдымы икән?

Синоптиктар аҙна аҙағында көндәрҙең ҡапыл һыуытыуы хаҡында иҫкәртте. Рәсәй Гидрометеорология үҙәге белгестәре бер нисә көнгә һауа торошо менән таныштырҙы.

Федераль метеохеҙмәт мәғлүмәттәре буйынса, алдағы көндәрҙә, 11-13 августа, ярайһы уҡ йылы һауа торошо көтөлә. Көндөҙ һауа +24, +25 градусҡаса йылына, төндә – +11-ҙән +13 градусҡа тиклем була.

Йома, 14 августа, көндөҙ +22 градус булыуы көтөлә. Шәмбе һәм йәкшәмбе, 15 һәм 16 августа, термометр бағанаһы +17 градусҡа тиклем төшә. Төндә +9, +10 градус булыуы фаразлана.

Шәмбелә бер аҙ ямғыр яуасаҡ, йәкшәмбелә – ямғыр.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика