Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
12 Августа , 19:39

Сентябрь быйыл ҡыуандыра, тиҙәр

“Әбейҙәр сыуағы”на килгәндә, ул Башҡортостанда 24 сентябрҙән 2 октябргә тиклем көтөлә.

Сентябрь быйыл ҡыуандыра, тиҙәрСентябрь быйыл ҡыуандыра, тиҙәр
Сентябрь быйыл ҡыуандыра, тиҙәр

Синоптиктар Башҡортостан өсөн сентябргә яңыртылған прогноз тәҡдим итте. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, тәүге көҙгө айҙа һауа температураһы климат нормаһынан юғарыраҡ, ә ямғырҙар ғәҙәттәгенән кәмерәк буласаҡ.

Башгидрометтың фаразына ярашлы, сентябрҙә уртаса айлыҡ һауа температураһының нормаға яҡын һәм унан юғарыраҡ булыуы көтөлә. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, был ай өсөн климат нормаһы +9, +12 градус тәшкил итә. Яуым-төшөмгә килгәндә, уларҙың норманан аҙыраҡ булыуы фаразлана (норма 35-55 миллиметр), әммә республиканың төньяғында ямғырҙар ғәҙәти күрһәткестәргә яҡын булыуы ихтимал.

Көҙ башы республика халҡын йәйҙең дауамы менән ҡыуандырасаҡ. “Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, 1 сентябрҙән 4-нә тиклем көндөҙгө температура +21, +23 градус кимәлендә торасаҡ, яуым-төшөм көтөлмәй.

Оптимистик күҙаллауҙарға ҡарамаҫтан, синоптиктар оҙайлы фаразға бик ышанмаҫҡа кәңәш итә, сөнки бындай иҫәпләүҙәрҙең ышаныслылығы юғары түгел. Белгестәр мәғлүмәттәрҙе ҡыҫҡа ваҡытлы фараздарҙа аныҡлаясаҡ.

“Әбейҙәр сыуағы”на килгәндә, ул Башҡортостанда 24 сентябрҙән 2 октябргә тиклем көтөлә. Был көндәрҙә һауа көндөҙ +14, +19 градусҡаса йылыныуы ихтимал.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика