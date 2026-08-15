Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!

Алдағы көндәрҙә Башҡортостанда ҡапыл һыуыта. Һауа температураһы норманан өс-биш градусҡа түбәнерәк буласаҡ. Ләкин, ҡыуандырырға ашығабыҙ: бындай һауа торошо оҙаҡҡа бармай. Башгидромет фаразы буйынса, 18 августан йәйге температураға тиклем йылытасаҡ.
“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, август айының икенсе яртыһында көндөҙгө температура ышаныслы күтәрелә башлаясаҡ һәм +21, +24 градусҡа етәсәк. Әммә бындай һауа торошо оҙаҡҡа бармай: август айының өсөнсө декадаһында ямғырҙар тағы ла көсәйә, әммә төндәр йылы була — +11-ҙән +16 градусҡа тиклем.
Сентябргә килгәндә, фараздар өмөтлө күренә. Синоптиктар билдәләүенсә, көҙҙөң тәүге айында уртаса температура климат нормаһына яҡын (яҡынса +9, +12 градус) йәки хатта унан бер аҙ юғарыраҡ буласаҡ.
Сентябрҙең тәүге көндәрендә һауа торошо ысын мәғәнәһендә йәйге булыуы ихтимал. Көндөҙ термометр бағанаһы +21, +23 градусҡаса күтәреләсәк, яуым-төшөм көтөлмәй.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.