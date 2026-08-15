Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
14 Августа , 19:43

Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!

Августың икенсе яртыһы һәм сентябрь айы ниндәй булыр?

Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!
Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!

Алдағы көндәрҙә Башҡортостанда ҡапыл һыуыта. Һауа температураһы норманан өс-биш градусҡа түбәнерәк буласаҡ. Ләкин, ҡыуандырырға ашығабыҙ: бындай һауа торошо оҙаҡҡа бармай. Башгидромет фаразы буйынса, 18 августан йәйге температураға тиклем йылытасаҡ.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, август айының икенсе яртыһында көндөҙгө температура ышаныслы күтәрелә башлаясаҡ һәм +21, +24 градусҡа етәсәк. Әммә бындай һауа торошо оҙаҡҡа бармай: август айының өсөнсө декадаһында ямғырҙар тағы ла көсәйә, әммә төндәр йылы була — +11-ҙән +16 градусҡа тиклем.

Сентябргә килгәндә, фараздар өмөтлө күренә. Синоптиктар билдәләүенсә, көҙҙөң тәүге айында уртаса температура климат нормаһына яҡын (яҡынса +9, +12 градус) йәки хатта унан бер аҙ юғарыраҡ буласаҡ.

Сентябрҙең тәүге көндәрендә һауа торошо ысын мәғәнәһендә йәйге булыуы ихтимал. Көндөҙ термометр бағанаһы +21, +23 градусҡаса күтәреләсәк, яуым-төшөм көтөлмәй.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика