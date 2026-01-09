Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
17 Августа , 19:33

+27 градус була!

Ҡасан ямғырҙар туҡтап йылытыр?

+27 градус була!+27 градус була!
+27 градус була!

Был аҙнала һауа торошо үҙгәрәсәк. Синоптиктар вәғәҙә итеүенсә, йылытасаҡ. Бер нисә көн ямғыр яумаясаҡ. Фараздар менән Рәсәй Гидрометүҙәге белгестәре уртаҡлашты.

Шулай итеп, бөгөндән көндөҙ һауа температураһы +22 градусҡаса күтәреләсәк. Ҡапыл йылыту 20 августа була, һауа +27 градусҡа тиклем йылына.

Башҡа көндәрҙә был аҙнала көндөҙ +22, +23 градус була. Төндә күпкә һалҡыныраҡ: +12, +13 градус.

19 һәм 23 августа яуым-төшөм көтөлмәй. 20 августа синоптиктар ваҡыты менән бер аҙ ямғыр, 21-е – ямғыр, 22-һендә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуын фаразлай.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика