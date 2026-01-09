+27 градус була!

Был аҙнала һауа торошо үҙгәрәсәк. Синоптиктар вәғәҙә итеүенсә, йылытасаҡ. Бер нисә көн ямғыр яумаясаҡ. Фараздар менән Рәсәй Гидрометүҙәге белгестәре уртаҡлашты.
Шулай итеп, бөгөндән көндөҙ һауа температураһы +22 градусҡаса күтәреләсәк. Ҡапыл йылыту 20 августа була, һауа +27 градусҡа тиклем йылына.
Башҡа көндәрҙә был аҙнала көндөҙ +22, +23 градус була. Төндә күпкә һалҡыныраҡ: +12, +13 градус.
19 һәм 23 августа яуым-төшөм көтөлмәй. 20 августа синоптиктар ваҡыты менән бер аҙ ямғыр, 21-е – ямғыр, 22-һендә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуын фаразлай.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.