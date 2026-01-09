Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
19 Августа , 20:25

Йылы, әммә оҙаҡҡа түгел...

Иң эҫе көн - бөгөн! 

Йылы, әммә оҙаҡҡа түгел...Йылы, әммә оҙаҡҡа түгел...
Йылы, әммә оҙаҡҡа түгел...

Башҡортостанға йылы килә, ләкин оҙаҡҡа түгел. Иң эҫе көн бөгөн була, артабан яйлап һалҡыная башлай.

Бөгөн, 20 августа, яуым-төшөмһөҙ була. Ел көньяҡтан талғын. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көнсығыш буйынса +4°, көндөҙ +23, +28°.

Йома, 21 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, төндә көньяҡ-көнсығышта яуым-төшөмһөҙ, урыны менән ҡойма ямғыр, йәшен, көндөҙ боҙ-борсаҡ яуыуы көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, йәшен ваҡытында көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +11, +16°, көндөҙ +22, +27°.

Шәмбе, 22 августа, төндә республика буйлап, көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуа, ҡайһы бер райондарҙа йәшен йәшнәй. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көндөҙ +20, +25°.

Артабан һыуыта башлай.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова.

📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика