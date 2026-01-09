Йылы, әммә оҙаҡҡа түгел...

Башҡортостанға йылы килә, ләкин оҙаҡҡа түгел. Иң эҫе көн бөгөн була, артабан яйлап һалҡыная башлай.
Бөгөн, 20 августа, яуым-төшөмһөҙ була. Ел көньяҡтан талғын. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көнсығыш буйынса +4°, көндөҙ +23, +28°.
Йома, 21 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, төндә көньяҡ-көнсығышта яуым-төшөмһөҙ, урыны менән ҡойма ямғыр, йәшен, көндөҙ боҙ-борсаҡ яуыуы көтөлә. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, йәшен ваҡытында көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +11, +16°, көндөҙ +22, +27°.
Шәмбе, 22 августа, төндә республика буйлап, көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуа, ҡайһы бер райондарҙа йәшен йәшнәй. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +9, +14°, көндөҙ +20, +25°.
Артабан һыуыта башлай.
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.
📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan