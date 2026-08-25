Башҡортостан
+31 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
24 Августа , 19:55

Көҙ башы ниндәй булыр? Йылы!

Сентябрҙә +26 градус була. Ҡасанмы? 

Көҙ башы ниндәй булыр? Йылы!Көҙ башы ниндәй булыр? Йылы!
Көҙ башы ниндәй булыр? Йылы!

Йәйҙең һуңғы аҙнаһы аяҙ көндәре менән ҡыуандыра. Башҡортостанда йылы һәм ҡояшлы. Һәм фараздар ҙа шатландыра. Синоптиктар йәй аҙағы һәм көҙ башы йылы буласағын вәғәҙәләй.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, август аҙнаһының һуңғы аҙнаһында һауа температураһы көндөҙ +22,+27 градус тәшкил итәсәк. Аҙна аҙағында һыуыта – көндөҙ термометр бағанаһы +11,+14 градусҡа тиклем төшә.

Сентябрь башы ысын мәғәнәһендә йәйге буласаҡ. Метеорологтар әйтеүенсә, сентябрҙең тәүге аҙнаһында көндөҙгө һауа температураһы +22-нән +26 градусҡа тиклем тәшкил итәсәк. Төндә лә ярайһы уҡ йылы – +11-ҙән +17 градусҡа тиклем. Яуым-төшөм көтөлмәй.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика