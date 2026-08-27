Башҡортостан
+16 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
26 Августа , 20:32

Ҡапыл ныҡ һыуыта

Ә шунан йәнә эҫетә... Алдағы көндәрҙә ниндәй һауа торошо көтә?

Ҡапыл ныҡ һыуытаҠапыл ныҡ һыуыта
Ҡапыл ныҡ һыуыта

Августың һуңғы көндәрендә һауа торошо ныҡ үҙгәрәсәк. Төндә +4 градусҡаса һыуыта, көндөҙ +10 градус була. Сентябрь башында йәнә йәйге һауа торошо ҡайтасаҡ. Синоптиктар август аҙағы һәм сентябрь башына фараз бирҙе.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, термометр бағанаһы 29 августа ҡырҡа түбәнәйә, төнгө һәм көндөҙгө һауа температураһы тигеҙләнә тиерлек. Төнөн +9 градус, көндөҙ бер аҙ йылыраҡ: +12 градус булыуы көтөлә. 30 августа төндә +4 градус, көндөҙ +10 градусҡаса йылынасаҡ.

Айҙың һуңғы көнөндә тағы ла йылыта. Көндөҙ +17 градус, төндә +7 градусҡаса һалҡын булыуы фаразлана. 2 сентябрҙән 7-һенә тиклем көндөҙ +20 һәм унан да юғарыраҡ, ә төндә +15 градусҡаса һалҡын буласаҡ. 2 сентябрҙә көндөҙ һауа +25 градусҡаса йылына. Ошо көндән йәнә ямғыр яуасаҡ.

Сентябрҙең икенсе декадаһында көндөҙ +10, төндә +3 градусҡаса һалҡын булыуы көтөлә.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика