Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
29 Августа , 18:32

+25 градусҡа тиклем!

Һауа торошо көтөлмәгән бүләк әҙерләй.

+25 градусҡа тиклем!+25 градусҡа тиклем!
+25 градусҡа тиклем!

Августың һуңғы ял көндәре Башҡортостанда ысын мәғәнәһендә көҙгөсә буласаҡ. "Фобос" үҙәге хәбәр итеүенсә, циклон төбәккә ямғыр болоттары менән бергә арктик һауа массаларын килтерәсәк, һәм термометр күрһәткестәре сентябрь нормаһынан да түбәнерәк буласаҡ: көндөҙ +9,+14 градус ҡына.

Әммә Белем көнөнә яҡыныраҡ хәл яҡшырасаҡ. 1 һәм 2 сентябрҙә көндөҙ һауа +18,+21 градусҡаса йылына, ә 3 сентябрҙә термометр бағанаһы +25 градус күрһәтә.

 Ғалимдарҙың мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда йылы миҙгел алға табан шыуа, ә сентябрь көндәре йылыраҡ була бара. Ихтималлыҡ фаразына ярашлы, 2026 йылдың сентябрендә республикала һауа температураһының ыңғай аномалияһы күҙәтеләсәк, ә ҡояшлы көндәр болотло көндәргә ҡарағанда күберәк буласаҡ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика