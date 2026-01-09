Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
31 Августа , 19:57

Йылы йәйге һауа торошо оҙаҡҡа һуҙылырмы?

+27 градусҡа тиклем йылы була, ләкин оҙаҡламай ҡырҡа һыуыта... 

Йылы йәйге һауа торошо оҙаҡҡа һуҙылырмы?Йылы йәйге һауа торошо оҙаҡҡа һуҙылырмы?
Йылы йәйге һауа торошо оҙаҡҡа һуҙылырмы?

Көҙ башы йылы һауа торошо менән ҡыуандырасаҡ. Ҡайһы бер көндәрҙә термометр бағанаһы +26, +27 градусҡа тиклем күтәрелә. Синоптиктар сентябрҙең тәүге декадаһына фараз бирҙе.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, Белем көнөндә +19 градус булыуы көтөлә. 2 сентябрҙә һауа температураһы +23 градусҡаса күтәрелә.

3 сентябрҙән 5-нә тиклем көндөҙ һауа +26, +27 градусҡаса йылына.  Төндә +15-тән +20 градусҡаса булыуы көтөлә.

6 һәм 7 сентябрҙә төндә +17 һәм унан юғарыраҡ була, көндөҙ +23, +25 градус булыуы фаразлана.

Һауа температураһының ҡырҡа түбәнәйеүе ямғырҙар килеү менән – 8 сентябрҙән башлана, көндөҙ термометр бағанаһы +15 градусҡа тиклем түбәнәйә, төндә +10 градусҡаса.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика