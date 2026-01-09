Башҡортостан
+23 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
6 Сентября , 19:10

Йәйге эҫе кире килә

Оҙаҡҡамы? Ә октябрь ниндәй булыр? 

Йәйге эҫе кире киләЙәйге эҫе кире килә
Йәйге эҫе кире килә

Башҡортостанда һауа торошо ғәжәпләндереүен дауам итә. Сентябрҙә һауа температураһы көҙгөнө түгел, ә йәйгене хәтерләтә. Ай буйы шулай йылы булырмы? Синоптиктар фаразды яңыртты.

“Фобос” үҙәге мәғлүмәттәренә ярашлы, сентябрь башындағы эҫе көндәрҙән һуң республикала һыуытасаҡ. Ай уртаһына һауа температураһы +13, +17 градусҡаса түбәнәйә. Әммә 16 сентябрҙән йәй төбәккә әйләнеп ҡайта һәм йәнә +25 градусҡа тиклем йылыта.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йылылыҡ оҙаҡҡа бармай. Сентябрҙең өсөнсө декадаһында һауа температураһы +11, +15 градусҡаса түбәнәйә. Әммә сентябрь аҙағы һәм октябрь башы йылы буласаҡ тип фаразлана. Һауа +18, +20 градусҡаса йылынасаҡ. Дөйөм алғанда, октябрь сағыштырмаса йылы була. Температура +8, +16 градус тирәһендә торасаҡ.

Фото: Әлиә Хужәхмәтова.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика